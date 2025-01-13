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«Получают доллар в час»: Ким Кардашьян вступилась за заключенных-огнеборцев

Звезда реалити Кардашьян призвала больше платить заключенным пожарным
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kimkardashian/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская звезда реалити-шоу, предпринимательница Ким Кардашьян вступилась за заключенных-огнеборцев, которые тушат лесные пожары в Лос-Анджелесе. Об этом пишет TMZ.

Она призвала власти больше платить таким заключенным и отметила в соответствующей публикации в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Кардашьян, давно занимающаяся правами осужденных, указала на то, что сотни заключенных помогают бороться с пожарами, рискуя жизнью, но получают за это всего лишь доллар в час.

Такую заработную плату для добровольцев-пожарных из числа заключенных установили еще в 1984 году. При этом один день службы в пожарной команде означает сокращение приговора на два дня.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Накануне блогер Влад Бумага сообщил, что огонь приближается к его дому в Лос-Анджелесе.

Ранее Меган Маркл осталась без работы из-за пожаров в Голливуде.

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