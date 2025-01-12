Влад Бумага вышел на связь из Лос-Анджелеса: «Начинаем паниковать»

Блогер Влад Бумага сообщил, что огонь приближается к его дому в Лос-Анджелесе

Блогер Владислав Бумага (Влад А4) вышел на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после массовых лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Бумага уточнил, что его район не горит, однако уже виден дым из окна. Поначалу блогеру показалось, что очаг затушили, однако позже огонь усилился. Он опубликовал вид из окна своего дома.

«Давайте я покажу, как выглядит наш костер. Выглядит он сегодня устрашающе. То есть прошлая версия была, что все тухнет. Но сейчас стало чуть-чуть ближе, чуть-чуть шире, чуть-чуть красным и очень много дыма. Начинаем паниковать, начинаем нервничать», — поделился блогер.

10 января Влад А4 опубликовал фотографию из Лос-Анджелеса, тем самым сообщив о своем отъезде из России. Блогер не стал уточнять цели своей поездки в американский город.

Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Ранее внук Пугачевой вышел на связь после пожаров в Лос-Анджелесе.