Клава Кока назвала «красные флаги» в мужчинах: «Если он не дает, то я тоже»

Певица Клава Кока стала участницей «Шоу Воли», в котором назвала свои красные и зеленые флаги в мужчинах.

По словам артистки, она не станет вступать в отношения с мужчиной, который откажется дать ей попробовать еду из своей тарелки в ресторане.

«Точно нет! Это мое любимое. Если приносят еду, то сначала я пробую у него, а потом у себя. Если он не дает, то я тоже не даю», — заявила исполнительница.

Также тревожным сигналом для Клавы Коки станет то, что мужчина попросит ее разделить счет в ресторане. Артистка считает, что подобная инициатива должна исходить от девушки. При этом, добавила певица, она готова к отношениям с человеком, который зарабатывает меньше нее.

«Деньги не главное. Но считаю, что какие-то базовые потребности – заплатить в ресторане, сходить в кино – мальчик моего возраста уж должен», — добавила она.

Еще 28-летняя Клава Кока не исключила, что станет встречаться с мужчиной, которому больше 50 лет. Сначала она заявила, что возрастные мужчины являются для нее красным флагом, но потом заменила его на зеленый, поскольку Павел Воля напомнил артистке о возрасте Брэда Питта.

«У тебя получился человек, который общается с бывшей, зарабатывает меньше тебя. Ему не нравятся твои песни и больше 50 лет. У него также есть татуировки с именем бывшей, он по гороскопу Скорпион и изменял своей бывшей», — подытожил Павел Воля.

Ранее певица Нюша рассказала о созависимых отношениях.