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МакSим отпраздновала Новый год на дне

Певица МакSим поплавала с дельфинами в новогодние праздники

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) показала, как отпраздновала Новый год. Видеозаписями она поделилась в Telegram-канале.

Артистка отправилась в праздничное путешествие в теплые страны и ныряла ко дну моря с дельфинами и кашалотом.

«Совершенно дикая природа», — подписала сделанные во время отдыха кадры она.

Накануне близкие друзья МакSим назвали бывшего мужа певицы Антона Петрова «настоящим рыцарем», поскольку бизнесмен поддерживал артистку финансово в трудные периоды ее жизни.

По словам источников, Петров взял на себя все расходы, когда певица попала в больницу с поражением легких после коронавирусной инфекции в 2021 году. Он также приобрел квартиру площадью 500 кв. м для их дочери Марии. Апартаменты стоят 200 млн рублей и находятся в элитном жилом комплексе «Триумф палас».

Ранее были названы любимые артисты олигархов на корпоративах.

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