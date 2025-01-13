«Залипаешь в другого»: Нюша рассказала о созависимых отношениях

Певица Нюша заявила, что переместила внимание на себя для выхода из созависимости

Певица Нюша рассказала о том, как выходила из созависимых отношений. Способом сделать это звезда поделилась во время общения с подписчиками в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я перемещала свое внимание максимально на себя, в свою жизнь. Потому что созависимые отношения — это такие отношения, в которых человек полностью залипает в другого, живет его жизнью, интересуется только тем, чем он интересуется», — говорит Нюша.

Артистка предложила людям в созависимых отношениях не терять себя, а вспомнить о своих желаниях и о том, какими могли бы быть его жизнь, внешность и досуг без этого человека.

Нюша не уточнила, с кем именно находилась в созависимых отношениях. В 2024 году она развелась с предпринимателем Игорем Сивовым после семи лет брака.

Накануне Нюша призналась, что тренируется шесть раз в неделю ради фигуры.

Ранее Нюша воссоединилась с экс-мужем на дне рождения сына.