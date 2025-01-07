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«Финист. Первый богатырь» возглавил кинопрокат в России в выходные

Сборы фильма «Финист. Первый богатырь» превысили 1,5 млрд рублей
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Фильм «Финист. Первый богатырь» стал лидером российского кинопроката. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сборы картины, по данным телеканала, превысили 1,5 млрд рублей за неделю.

«Финист — Первый богатырь» представляет собой приквел к популярной трилогии «Последний богатырь», раскрывая предыстории основных персонажей. Основным героем картины станет Финист Ясный Сокол, богатырь, страдающий от гордыни, который отправляется в опасное путешествие в восточные земли ради любви народа. Режиссером фильма выступил Дмитрий Дьяченко, известный по работе над «Чебурашкой».

В главных ролях — Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Сергей Лавыгин, Федор Добронравов.

В декабре Пересильд призналась, что столкнулась с тяжелыми условиями на съемках фильма «Финист. Первый богатырь». Артистка снималась в Казахстане. Она отметила, что актеру необходимо хорошее состояние здоровья для работы в дикой местности. Пересильд сравнила съемки в Казахстане с полетом в космос.

В фильме Пересильд сыграла Бабу-Ягу, когда та была молодой и красивой.

Ранее Данилу Козловского и Оксану Акиньшину заметили вместе в Африке.

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