Певица Акула тайно вышла замуж

Певица Акула (настоящее имя — Оксана Почепа) сообщила в беседе с изданием «СтарХит», что тайно вышла замуж за композитора Игоря Бабаева.

Почепа призналась, что давно оформила брак с композитором, однако не рассказывала об этом. Церемония прошла в Грибоедовском ЗАГСе в Москве.

«Стояла очень теплая погода. Мы считаем, что именно в этот день мы обрели счастье на всю жизнь. Наше счастье по имени Раечка вела себя в животике спокойно», — поделилась певица.

Акула отметила, что бракосочетание прошло мирно. Она понадеялась, что их будущее станет таким же.

В ноябре 2024 года Почепа сообщила, что впервые стала матерью. Она родила дочь Раису. По словам артистки, она долго шла к этому событию, поскольку первый ребенок в 40 лет — непростое испытание. Акула поблагодарила помогавший ей медицинский персонал.

Оксана Почепа прославилась в начале нулевых — в рамках проекта Сергея Жукова «Акула» она исполнила хиты «Кислотный DJ», «Девчонка-акула» и другие.

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