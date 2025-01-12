Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Певица Акула тайно вышла замуж

Певица Акула вышла замуж за композитора Игоря Бабаева
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Певица Акула (настоящее имя — Оксана Почепа) сообщила в беседе с изданием «СтарХит», что тайно вышла замуж за композитора Игоря Бабаева.

Почепа призналась, что давно оформила брак с композитором, однако не рассказывала об этом. Церемония прошла в Грибоедовском ЗАГСе в Москве.

«Стояла очень теплая погода. Мы считаем, что именно в этот день мы обрели счастье на всю жизнь. Наше счастье по имени Раечка вела себя в животике спокойно», — поделилась певица.

Акула отметила, что бракосочетание прошло мирно. Она понадеялась, что их будущее станет таким же.

В ноябре 2024 года Почепа сообщила, что впервые стала матерью. Она родила дочь Раису. По словам артистки, она долго шла к этому событию, поскольку первый ребенок в 40 лет — непростое испытание. Акула поблагодарила помогавший ей медицинский персонал.

Оксана Почепа прославилась в начале нулевых — в рамках проекта Сергея Жукова «Акула» она исполнила хиты «Кислотный DJ», «Девчонка-акула» и другие.

Ранее Возлюбленный Волочковой надел маску с ее лицом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами