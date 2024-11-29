«Лучше других бананов». Криптомиллионер купил фрукт за $6,2 млн и съел его Китайский бизнесмен Джастин Сан съел банан, купленный за $6,2 млн

Китайский криптобизнесмен Джастин Сан купил банан за $6,2 млн на аукционе произведений искусства в Нью-Йорке и съел его. Он заявил, что работа итальянского художника Маурицио Каттелана стала культурным феноменом, связавшим миры искусства, мемов и крипты. Ранее бананы уже дважды съедали прямо на выставках, но оба раза — бесплатно.

Криптовалютный предприниматель Джастин Сан, потративший $6,2 млн на произведение искусства под названием «Комедиант», съел его в присутствии десятков журналистов и гостей в одном из самых дорогих отелей Гонконга. Созданная итальянским художником Маурицио Каттеланом работа представляла собой банан, приклеенный скотчем к стене.

«Он намного лучше других бананов», — сказал Сан, прожевав кусок.

«Он действительно очень хорош», — добавил он.

Все посетители сегодняшнего мероприятия получили в качестве сувенира рулон клейкой ленты и банан. «У каждого из вас есть свой банан, чтобы съесть», — пояснил бизнесмен, обращаясь к присутствующим.

За $6 млн получил инструкцию по «установке» банана

Концептуальная работа Каттелана была выставлена на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке на прошлой неделе. Сан перебил ставку шести других участников торгов и приобрел работу. Как сообщает CNBC, покупатель расплатился криптовалютой.

Предприниматель рассказал, что в первые 10 секунд после победы он чувствовал «неверие», но сразу понял, что «это может стать чем-то большим». Именно тогда он решил, что съест банан.

Сан назвал работу «знаковой» и провел параллели между концептуальным искусством и криптовалютой.

«Оно представляет собой культурный феномен, который связывает миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества. Я верю, что это произведение вдохновит на новые размышления и обсуждения в будущем и станет частью истории», — пояснил он, добавив, то «Комедиант» похожа на NFT это сертификат, доказывающий владение уникальным объектом в цифровом пространстве: песне, видео, картинке, игровому персонажу

За свои $6 млн Сан получил рулон скотча, инструкцию по «установке» банана и сертификат подлинности , гарантирующий, что это оригинальная работа Каттелана. Банан не был включен, так как он быстро гниет и его регулярно заменяют.

«Комедианта» впервые представили на Art Basel в Майами в 2019 году. Работа получила мировое признание и заставила критиков задуматься о том, что такое «искусство».

Ранее банан уже дважды ели — сначала художник-перформансист в 2019 году, а затем южнокорейский студент в 2023 году. Оба ничего не заплатили, если не считать средств, потраченных на входной билет на выставку.

Продавец узнал цену банана и расплакался

Как пишет New York Times, конкретно этот, съеденный Саном банан был куплен менее чем за доллар во фруктовой лавке в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене. Когда продавец Шах Алам, получающий $12 в час, узнал, что фрукт был перепродан как произведение искусства за миллионы долларов, он заплакал.

«Я бедный человек. У меня никогда не было таких денег, я никогда не видел таких денег», — сказал 74-летний Алам.

Позже Сан заявил New York Times, что ответ Алама был «трогательным», и пообещал купить 100 тыс. бананов с его прилавка. Фрукты он хочет раздавать как «праздник прекрасной связи между повседневной жизнью и искусством».

Сан управляет блокчейн-сетью Tron. В прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила миллиардеру обвинение в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Расследование дела еще не завершено.

На этой неделе предприниматель сообщил, что вложил $30 млн в криптопроект, поддерживаемый избранным президентом США Дональдом Трампом.