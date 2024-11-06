Певица Акула родила первенца в 40 лет

dr.sermih/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Акула (настоящее имя Оксана Почепа) впервые стала матерью. Об этом 40-летняя звезда рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ребятки, ура, свершилось! Я родила чудесную дочку Раису Игоревну!» — написала она.

Артистка призналась, что долго шла к этому событию, поскольку первый ребенок в 40 лет — непростое испытание. Акула поблагодарила помогавший ей медицинский персонал. Отцом ребенка стал композитор Игорь Бабаев.

Один из врачей, принимавших роды, опубликовал фото с выписки звезды.

Оксана Почепа прославилась в начале нулевых — в рамках проекта Сергея Жукова «Акула» она исполнила хиты «Кислотный DJ», «Девчонка-акула» и другие.

Накануне певец Григорий Лепс признался, что готов «хоть завтра» узаконить отношения с 18-летней Авророй Кибой.

«Работать придется много. Дети будут точно», — также добавил он.

Ранее певица Mary Gu (настоящее имя Мария Гусарова) призналась, что сразу после свадьбы захотела завести ребенка.