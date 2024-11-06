Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Певица Акула родила первенца в 40 лет

Певица Акула родила дочь

close
dr.sermih/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Акула (настоящее имя Оксана Почепа) впервые стала матерью. Об этом 40-летняя звезда рассказала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ребятки, ура, свершилось! Я родила чудесную дочку Раису Игоревну!» — написала она.

Артистка призналась, что долго шла к этому событию, поскольку первый ребенок в 40 лет — непростое испытание. Акула поблагодарила помогавший ей медицинский персонал. Отцом ребенка стал композитор Игорь Бабаев.

Один из врачей, принимавших роды, опубликовал фото с выписки звезды.

Оксана Почепа прославилась в начале нулевых — в рамках проекта Сергея Жукова «Акула» она исполнила хиты «Кислотный DJ», «Девчонка-акула» и другие.

Накануне певец Григорий Лепс признался, что готов «хоть завтра» узаконить отношения с 18-летней Авророй Кибой.

«Работать придется много. Дети будут точно», — также добавил он.

Ранее певица Mary Gu (настоящее имя Мария Гусарова) призналась, что сразу после свадьбы захотела завести ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами