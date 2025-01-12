Актер Евгений Косырев отказался от лечения после запрета врачей пить алкоголь

Актер Евгений Косырев выписался из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Косырев отказался от лечения в больнице после запрета врачей пить алкоголь. Артисту противопоказано употреблять спиртное из-за проблем с печенью. Как отмечает Mash, актеру необходимо постоянно наблюдаться у специалистов и нельзя выпивать.

Актер Евгений Косырев окончил Театральное училище имени Б. Щукина в 2001 году и с того же года начал служить в театре имени Е. Вахтангова. В его фильмографии более 60 фильмов и сериалов — в том числе «Майор Гром: Чумной Доктор», «Склифосовский», «Жмурки» и других.

Косырев был госпитализирован из-за высокой температуры и болей в животе в конце декабря 2024 года. По данным Mash, врачи провели ему операцию по откачке жидкости. Его состояние резко ухудшилось. Артист находился на лекарственной поддержке кровообращения, он дышит с помощью кислородной маски.

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