Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Невеста Гуфа заявила о заговоре Седоковой на Тимму

Невеста Гуфа Салахова заявила, что Седокова могла приворожить Тимму
close
Михаил Фролов/Global Look Press

Невеста Алексея Долматова (Гуфа), блогерша Разият Салахова, прокомментировала в Telegram-канале новость, что некий шаман трижды спасал баскетболиста Яниса Тимму.

Салахова считает, что бывшая жена спортсмена, певица Анна Седокова, могла сделать заговор на него.

«Звучит так, будто она его приворожила, и он начал сходить с ума», — отметила блогерша.

28 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Яниса Тимму трижды спасал некий шаман из Майами. По словам инсайдера, баскетболист был одержим Седоковой, хотел общаться только с ней, оборвал все связи с друзьями и после развода впал в глубокую депрессию. Как минимум три раза, утверждает источник, Янис хотел пойти на трагический шаг, но знакомый индеец спасал его. В последний раз Тимма не стал звонить другу.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Ранее Волочкова призвала оставить в покое Анну Седокову после трагедии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами