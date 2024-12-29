Невеста Гуфа заявила о заговоре Седоковой на Тимму

Невеста Алексея Долматова (Гуфа), блогерша Разият Салахова, прокомментировала в Telegram-канале новость, что некий шаман трижды спасал баскетболиста Яниса Тимму.

Салахова считает, что бывшая жена спортсмена, певица Анна Седокова, могла сделать заговор на него.

«Звучит так, будто она его приворожила, и он начал сходить с ума», — отметила блогерша.

28 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что Яниса Тимму трижды спасал некий шаман из Майами. По словам инсайдера, баскетболист был одержим Седоковой, хотел общаться только с ней, оборвал все связи с друзьями и после развода впал в глубокую депрессию. Как минимум три раза, утверждает источник, Янис хотел пойти на трагический шаг, но знакомый индеец спасал его. В последний раз Тимма не стал звонить другу.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Ранее Волочкова призвала оставить в покое Анну Седокову после трагедии.