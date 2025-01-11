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Умер народный артист Удмуртии Демин

Народный артист Удмуртии Валерий Демин умер в 82 года
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kino-teatr.ru

Народный артист Удмуртской Республики, заслуженный артист РФ, певец Валерий Демин скончался в возрасте 82 лет, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» министр культуры региона Владимир Соловьев.

Согласно публикации, артист умер в пятницу, 10 января, гражданская панихида пройдет во вторник, 14 января, в 10:00 (9:00 мск) в Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики им. П.И. Чайковского, а в 11:00 состоится отпевание.

«Выдающийся артист, более 40 лет отдавший сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского, <...> — уроженец Оренбургской области, выпускник курса музкомедии Ленинградского училища при консерватории, с 1968 года зачислен в штат нашего театра — тогда еще Государственного музыкального театра УАССР(Удмуртская Автономная Советская Социалистическая Республика)», — написал Соловьев.

Он добавил, что Демин исполнил все центральные роли в классических опереттах и музыкальных комедиях, а зрителям заполнился в том числе как Альфред в «Травиате», Водемон в «Иоланте», Герман в «Пиковой даме» и Князь в «Русалке».

Ранее были названы дата и место прощания с Евгенией Добровольской.

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