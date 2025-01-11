Умер историк искусства Бажанов

На 80-м году жизни скончался искусствовед, историк искусства, член Российской академии художеств, основатель Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) и творческого объединения «Эрмитаж» Леонид Бажанов. Об этом пишет «Артгид».

Как сообщает Telegram-канал «ИскусствоВОД», последние полтора месяца искусствовед был в реанимации.

Бажанов родился 1945 году, в 1973-м окончил отделение истории искусства исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. С конца 1960-х организовывал неофициальные выставки на квартирах и в академгородках. В 1986 году он создал творческое объединение «Эрмитаж», а спустя четыре года — Центр современного искусства на Большой Якиманке. В 1992 Бажанов возглавил управление изобразительного искусства Минкульта и инициировал основание ГЦСИ. Кроме того, он преподавал на факультете коммуникаций, медиа и дизайна «Высшей школы экономики» и был академическим руководителем программы «Современное искусство».

Ранее умерла искусствовед, завещавшая Путину коллекцию картин.