Появилось видео, как Пугачева пританцовывает под «Катюшу» на Кипре

Певицу Аллу Пугачеву засняли, когда она разговаривала с поклонниками во время прогулки на Кипре. Видео публикует Telegram-канал «НеМалахов».

Знаменитость стояла рядом с уличным музыкантом, исполнявшим мелодию известной советской песни «Катюша». Пугачева была одета в черные штаны и кофту, дополнив образ сумкой того же цвета.

Канал утверждает, что артистка «пританцовывала» под музыку, поскольку она выполняла едва заметные движения ногами.

После начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева вместе с комиком Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми уехала из России. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Недавно Максим Галкин опубликовал видео, как проводит время со своими подросшими детьми на горнолыжном курорте. В ролике 11-летние Лиза и Гарри играли на фоне горного пейзажа и домов.

Ранее сообщалось, что Шахназаров назвал Галкина «дешевкой» из-за изучения украинского языка.