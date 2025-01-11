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Долина замахнулась на Королеву со словами: «Молчи, отравлю!»

Певица Лариса Долина пошутила, что отравит Наташу Королеву из-за слов о старости
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина обменялась комплиментами с певицей Наташей Королевой при встрече на одном из светских мероприятий. Видео публикует Telegram-канал «Звездная пыль».

Королева похвалила Долину за то, как она выглядит, на что артистка ответила: «Ты же знаешь, это результат тяжелого физического труда». 69-летняя артистка также назвала Королеву красоткой в ответ, но исполнительница не приняла комплимент. Королева пожаловалась, что у нее большая грудь, которая стала «расти на старости».

«Какой старости? Молчи, отравлю!» — возмутилась Долина, в шутку замахнувшись на Королеву.

В начале декабря Лариса Долина сообщила, что попала в неловкую ситуацию на концерте в Екатеринбурге. Во время выступления у певицы внезапно перестало работать все оборудование из-за отключения электричества. Долина призналась, что ей пришлось импровизировать — она начала беседовать со зрителями.

Певица также добавила, что аппаратура таким образом отключалась несколько раз, поэтому она три раза начинала одну и ту же песню три раза.

Ранее стало известно, что Варум и Агутин рискуют потерять элитную квартиру в Лос-Анджелесе.

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