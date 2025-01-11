Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Scally Milano депортировали из Японии

Рэпер Scally Milano сообщил о своей депортации из Японии
close
Телеграм-канал «Scallygram»

Российский рэпер Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) сообщил в Telegram о том, что был вынужден покинуть Японию.

«Япония, пока. Меня депортировали. Привет, Москва», — написал он.

Рэпер не стал уточнять официальную причину депортации. Также не исключено, что таким образом музыкант решил пошутить.

4 января Дмитриев выкладывал в личном блоге видео, как он подходит к людям в центре Токио с фразой: «Курильские острова наши, такое дадим вам».

В октябре 2024 года сообщалось, что концерты Scally Milano массово отменяют в России. 10 октября рэпер сообщил, что его выступление в Томске не состоялось по решению владельцев площадки. До этого концерт артиста отменили в последний момент в Краснодаре. Также исполнитель не смог выступить в Ростове.

В апреле 2023 года Scally Milano обращался к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и заверял, что его творчество не преследует цель пропаганды запрещённых препаратов или нарушения законов РФ. Музыкант обещал переформатировать свои треки, в которых может фигурировать деструктивное поведение или запрещённые препараты.

Ранее сообщалось, что Влад А4 улетел из России после выступления на прямой линии Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами