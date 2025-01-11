Scally Milano депортировали из Японии

Рэпер Scally Milano сообщил о своей депортации из Японии

Российский рэпер Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) сообщил в Telegram о том, что был вынужден покинуть Японию.

«Япония, пока. Меня депортировали. Привет, Москва», — написал он.

Рэпер не стал уточнять официальную причину депортации. Также не исключено, что таким образом музыкант решил пошутить.

4 января Дмитриев выкладывал в личном блоге видео, как он подходит к людям в центре Токио с фразой: «Курильские острова наши, такое дадим вам».

В октябре 2024 года сообщалось, что концерты Scally Milano массово отменяют в России. 10 октября рэпер сообщил, что его выступление в Томске не состоялось по решению владельцев площадки. До этого концерт артиста отменили в последний момент в Краснодаре. Также исполнитель не смог выступить в Ростове.

В апреле 2023 года Scally Milano обращался к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной и заверял, что его творчество не преследует цель пропаганды запрещённых препаратов или нарушения законов РФ. Музыкант обещал переформатировать свои треки, в которых может фигурировать деструктивное поведение или запрещённые препараты.

Ранее сообщалось, что Влад А4 улетел из России после выступления на прямой линии Путина.