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Гвоздь на рельсы и бомбочки: звезда «Метода» о своих опасных развлечениях

Актер Тютин признался, что чудом избежал травм в детстве
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ТВ З

Актер сериалов «Скорая помощь» и «Метод» Александр Тютин стал гостем нового выпуска шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» и рассказал ведущей о своих опасных детских развлечениях. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

На шоу, которое выйдет 11 января, Тютин приготовит свое любимое блюдо из детства — салат «Мимоза» с сайрой. На съемках актер рассказал о своем первом крупном хулиганстве, когда они с братом пробили шайбой дверь, а также о том, как спас младшего брата от серьезных травм, когда тот повис на кухонном шкафчике и перебил всю посуду.

«По стройкам лазили, бомбочки делали магниевые, которые потом взрывали. К счастью, травм не было. Могли гвоздь на рельсы положить, чтоб его расплющило и получилась пика», — перечислил опасные развлечения он.

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