«Очень жаль, что рано ушла»: актриса Цыплакова – о смерти Евгении Добровольской

Евгения Добровольская была прекрасной и профессиональной актрисой, заявила «Газете.Ru» ее коллега и режиссер Елена Цыплакова.

«Она удивительная актриса. Женечка снималась у меня в главной роли в фильме «На тебя уповаю». На мой взгляд, это был абсолютно точный выбор, потому что она смогла сыграть очень сложные психологические вещи, которые были написаны с ее героиней: и внутреннее падение, вплоть до попытки самоубийства, и ее восстановление, как она пошла работать в детский дом к детишкам пятилетним. Там очень интересная, очень сложная работа. Я получила какие-то даже призы за этот фильм. Женечка там сыграла замечательно, она очень профессиональная актриса была. Очень жаль, что она так рано ушла, прекрасная актриса. Жалко, что ее уже нет. Она была совершенно поразительной актрисой», — сказала она.

10 января Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова сообщил, что на 61-м году жизни скончалась народная артистка России Евгения Добровольская. В театре отметили, что последний год Добровольская боролась с тяжелой болезнью. Она служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Помимо этого Добровольская активно снималась в кино — на ее счету десятки ролей.

Ранее скончался актер из «СашиТани» и «Улиц разбитых фонарей» Анатолий Хропов.