Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тейлор Свифт поставила неожиданный рекорд

Книга певицы Тейлор Свифт стала самой продаваемой в США в 2024 году

close
Global Look Press

Книга «Eras Tour Book» 14-кратной обладательницы премии «Грэмми» Тейлор Свифт была продана тиражом 814 тысяч копий за первые же выходные после выхода. О том, что американская певица поставила неожиданный рекорд, пишет People.

В США воспоминания Свифт о гастрольном туре Eras стали самой продаваемой книгой недели и самым успешным изданием года. В книгу вошли более 500 фотографий и историй из ее тура, охватившего пять континентов и продлившегося почти два года.

Успех Свифт в первую неделю продаж в США превзошла только «Земля обетованная» Барака Обамы, выпущенная в 2020 году и проданная тиражом 816 тысяч копий в первые семь дней. При этом книгу Свифт можно приобрести только в магазинах сети Target, а президентские мемуары Обамы продавались и в других торговых точках.

Накануне Свифт установила новый рекорд. 34-летняя артистка стала первой женщиной в истории музыкальной премии «Грэмми», номинированной в категории «Альбом года» семь раз.

Ранее были названы самые популярные книги 2024 года в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами