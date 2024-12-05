Тейлор Свифт поставила неожиданный рекорд

Книга «Eras Tour Book» 14-кратной обладательницы премии «Грэмми» Тейлор Свифт была продана тиражом 814 тысяч копий за первые же выходные после выхода. О том, что американская певица поставила неожиданный рекорд, пишет People.

В США воспоминания Свифт о гастрольном туре Eras стали самой продаваемой книгой недели и самым успешным изданием года. В книгу вошли более 500 фотографий и историй из ее тура, охватившего пять континентов и продлившегося почти два года.

Успех Свифт в первую неделю продаж в США превзошла только «Земля обетованная» Барака Обамы, выпущенная в 2020 году и проданная тиражом 816 тысяч копий в первые семь дней. При этом книгу Свифт можно приобрести только в магазинах сети Target, а президентские мемуары Обамы продавались и в других торговых точках.

Накануне Свифт установила новый рекорд. 34-летняя артистка стала первой женщиной в истории музыкальной премии «Грэмми», номинированной в категории «Альбом года» семь раз.

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