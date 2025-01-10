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Друг Яниса Тиммы уличил Анну Седокову в измене мужу с известным футболистом

Друг Яниса Тиммы Гатис заявил, что Анна Седокова изменяла мужу с футболистом
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Global Look Press

Друг Яниса Тиммы Гатис Лининьш опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок российской сборной по футболу и сообщил, что Анна Седокова изменяла мужу с одним из спортсменов.

«Незадолго до своей кончины Янис упоминал, что его на тот момент жена позорит его, встречаясь с футболистом. Может быть кто-то знает, кто этот футболист?» — подписал пост мужчина.

В комментариях Лининьшу ответил другой знакомый Тиммы Марк Пугачев. Он уверил, что знает имя любовника Седоковой. При этом Пугачев не стал раскрывать личность мужчины, но отметил, что это точно не Артем Дзюба.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Позднее Марк Пугачев сообщал, что латвийский Следственный комитет возбудил дело по факту кончины баскетболиста. Друг заявил, что стал свидетелем по делу и намерен дать показания против Анны Седоковой.

Ранее стало известно, с кем Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы.

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