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Обладательница «Оскара» Стинберджен рассказала о нелепой фразе мужа после секса

Актриса Стинберджен призналась, что изменила отношение к мужу после секса
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Burt Harris/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обладательница премии «Оскар», актриса Мэри Стинберджен рассказала People о том, что изменила отношение к своему мужу Теду Дэнсону после первого секса.

Стинберджен вспомнила, что восхищалась будущим мужем до знакомства, но он всегда ей казался «скользким парнем».

«Как же я ошибалась. Скользкие парни не говорят «гош-а-руни» после занятий любовью. Я бы хотела извиниться перед своими внучками», — поделилась 71-летняя звезда.

Стинберджен вышла замуж за актера Теда Дэнсона в 1995-м, а познакомились знаменитости в 1983 году. Актриса призналась, что гордится мужем: его энтузиазмом в «борьбе за сохранение и процветание мирового океана» и «добротой» на съемочной площадке.

«Я также влюбилась в то, каким отцом он является... Тед любит своих дочерей всем сердцем, и при этом у него хватает места, чтобы так прекрасно любить и моих Лилли и Чарли. Это очень захватывающе — идти по жизни вместе с Тедом Дэнсоном», — поделилась актриса.

У Стинберджен есть двое детей от бывшего мужа Малкольмома МакДауэлла. У Дэнсона есть дети Алексис и Кейт от второго брака с Кэйси Коутс.

Ранее сообщалось, что звезда «Гарри Поттера» обвинил врачей в халатности после трагедии с женой.

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