Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Гарри Поттера» обвинил врачей в халатности после трагедии с женой

Daily Mail: актер Дэвис подал иск о врачебной халатности после кончины жены
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Уорвик Дэвис, сыгравший в «Гарри Поттере» роль профессора Филиуса Флитвика, подал в суд на лондонскую больницу за врачебную халатность после кончины своей жены Саманты Дэвис в 2024 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Супруги актера не стало 24 марта на 54-м году жизни. С 2019 года женщина страдала от сепсиса, а незадолго до кончины ей сделали операцию на позвоночнике в больнице Университетского колледжа Лондона.

Дэвис обратился в суд с целью выяснить, привели ли действия медиков из больницы Лондона к трагедии с его женой. Первое заседание состоялось 9 января, однако его отложили по техническим причинам — Дэвис не смог подключиться к слушанию удаленно.

Уорвик и Саманта Дэвисы поженились в 1991 году. Женщине при рождении диагностировали ахондроплазию — заболевание, при котором нарушается рост костей скелета и основания черепа. Уорвик страдает от похожей болезни, у актера врожденная спондилоэпифизарная дисплазия. У пары двое детей: сын Харрисон и дочь Аннабель, которые также страдают дисплазией.

Уорвик Дэвис приобрел мировую славу как один из самых известных актеров-карликов в истории кино. На его счету несколько ролей в «Гарри Поттере», «Звездных войнах», «Хрониках Нарнии» и других фильмах.

Ранее сообщалось, что непристойное поведение фанатки Aventura на концерте привело к разводу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами