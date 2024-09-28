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Катя Лель объяснила, почему инопланетяне запрещают ей заниматься сексом

Певица Лель заявила, что инопланетяне запрещают ей заниматься сексом до концерта

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Катя Лель призналась в YouTube-шоу «Внутренний голос», что инопланетяне не дают ей заниматься сексом.

Лель объяснила, что пришельцы «не подпускают» ее к мужчинам, чтобы она берегла свою энергию для юбилейного концерта. 20 сентября артистке исполнилось 50 лет.

«Знаете, почему? Аккумулируют во мне энергию. Для того, чтобы я не растрачивала ее на любовь. Естественно, моя энергия мгновенно переключится на Него. Поэтому сейчас ко мне не подпускают. Вот как пройдет... Он уже в поле видимости! Он уже есть, я его чувствую», — заявила артистка.

Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. К примеру, в декабре 2022 года она показала пришельца, якобы укравшего ее зубы.
В декабре 2023-го Лель выразила мнение, что пришелец якобы украл ее зубы ради ДНК. По словам артистки, инопланетяне хранят зубы людей в собственной картотеке. Она заявила, что зубы содержат в себе ДНК, по которой можно узнать любую информацию о человеке.

В августе Катя Лель анонсировала песню на галактическом языке.

Ранее Катя Лель назвала лучший город в мире.

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