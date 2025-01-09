Раскрыта личность нового возлюбленного Ольги Бузовой

Певица Ольга Бузова состоит в отношениях с юристом Романом Литаровым. Об этом сообщает kp.ru.

Издание выяснило, что мужчина родился и проживает в городе Сочи. В 2014 году он окончил Балтийский университет имени Канта в Калининграде.

Знакомый Литарова поделился с kp.ru, что мужчина недолго был судебным приставом, а сейчас работает в администрации.

«Кем именно, сказать не могу. Но он человек небедный. Лично я не верю в их роман, похоже на пиар», — уточнил источник.

Также издание добавляет, что Литаров удалил все свои страницы в соцсетях после того, как появилась информация о его отношениях с Бузовой.

Недавно Ольгу Бузову засняли в объятиях возлюбленного на свидании. В ролике певица обняла избранника, который повернулся спиной к камере. Мужчина вручил телеведущей большой букет красных роз.

Знаменитость раскрыла, что стоит в отношениях в августе 2024 года. Тогда она снялась в объятиях неизвестного мужчины. Лицо возлюбленного на фото знаменитость скрыла стикером с изображением льва.

Позднее Бузова спровоцировала слухи о помолвке, когда опубликовала фотографии и видео с велопрогулки с кольцом на безымянном пальце.

Ранее стало известно, что информация о тайной свадьбе Кристины Асмус оказалась ошибочной.