В Калининграде завершился международный фестиваль классической музыки «Кантата»

IV международный фестиваль классической музыки «Кантата», который проходил с 3 по 9 июня в Калининградской области, завершился гала-концертом на Соборной площади на острове Канта в Калининграде.

Участники фестиваля исполнили для гостей «Праздничную Увертюру» Дмитрия Шостаковича, «Увертюру 1812» Петра Чайковского, а также арии и дуэты из опер «Князь Игорь», «Пиковая дама», «Самсон и Далила».

Гала-концерт прошел под аккомпанемент Калининградского симфонического оркестра, которым дирижировал Кристиан Кнапп из Мариинского театра

Начальник управления арезидента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков напомнил, что фестиваль «Кантата» появился и набирает обороты благодаря Президентскому фонду культурных инициатив.

По его словам, из года в год программа становится все интереснее и насыщеннее. С каждым годом растет количество звездных артистов, выступающих на фестивале.

«У нас сейчас сформировалась хорошая мода на участие в добрых делах. Подобные фестивали — это еще одна возможность поддержать благое дело – сохранение культурных памятников!» — отметил Новиков.

Подводя итоги события, художественный руководитель фестиваля «Кантата» — генеральный директор Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Борисов заявил, что мероприятие стало «пиром духа и торжеством эстетики», а также радостью для зрителей.

«С миром искусства и с самими собой мы все стали лучше, мы все стали неотъемлемой частью фестиваля» — подчеркнул Борисов.

Заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов отметил, что фестиваль полон не только замечательными артистами, но и премьерами, как это было в кирхе замка Нойхаузен, где впервые прозвучали «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского в исполнении струнного септета.

«Следующий фестиваль у нас юбилейный, пятый, и я надеюсь он будет еще более обширным, как по мероприятиям, так и по историческим локациям», — заявил Баринов.

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак подчеркнул, что фестиваль превзошел все ожидания и выстроил уникальную программу.

В рамках «Кантаты» состоялось 12 лекций, 14 мастер-классов и 12 кинопоказов от Института развития интернета», российского общества «Знание» и Российского музыкального общества».

Одна из целей фестиваля — сбор средств на консервацию и восстановление объектов культурного наследия Калининградской области.