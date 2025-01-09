Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда 90-х рассказал, кто на эстраде не боялся Пугачевой

Певец Наджиев: Паулс был одним из немногих, кто не боялся Пугачевой
close
Global Look Press

Звезда 90-х Игорь Наджиев рассказал, кто на отечественной эстраде не боялся влияния народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Его цитирует aif.ru.

По словам Наджиева, когда композиторы и поэты предлагали Пугачевой свои песни, она могла отказать, но запрещала отдавать композиции другим певицам, предлагая передать их своей дочери Кристине Орбакайте.

«Мне уже, мол, не надо, я все спела. Монополия такая. Другим эти песни не отдавались — авторам запрещала Алла Борисовна это делать. Вот и все. Одним из немногих, кто не боялся Пугачеву, был Раймонд Паулс», — сказал он.

Наджиев не сомневается, что к Валентине Легкоступовой, певшей песни Паулса, Пугачева подослала бандитов из-за спора о репертуаре. Сама Пугачева эти слухи не комментировала.

После начала специальной военной операции на Украине шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России.

Накануне Галкин поделился видео с подросшими детьми на горнолыжном курорте.

Ранее были раскрыты имена российских звезд, чьи дома под угрозой уничтожения в Лос-Анджелесе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами