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Юлия Пересильд стала молиться из-за проблем со здоровьем

Актриса Юлия Пересильд призналась, что обратилась к богу из-за болезни
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Юлия Пересильд поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что 2024 год стал для нее «очень тяжелым».

«Много болела. Много, но недолго отчаивалась…Много молилась, и это мой первый год в жизни, когда я искренне хотела понять — кто я?» — заявила звезда «Вызова».

Знаменитость не стала раскрывать диагноз. Также Пересильд подвела итоги и назвала 2024 год «промежуточным». Актриса выразила благодарность за то, что смогла сохранить силы и остаться человеком в тяжелые времена.

Актриса Юлия Пересильд стала наиболее известна по фильму «Вызов». Картина снята на борту Международной космической станции (МКС). Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

У знаменитости двое детей от режиссера Алексея Учителя: их старшей дочери Анне 15 лет, а младшей Марии 10 лет. В 2021 году звезда рассказала, что рассталась с отцом девочек, однако не препятствует их общению.

Недавно Пересильд сравнивала съемки в Казахстане с полетом в космос. Она раскрывала, что столкнулась с тяжелыми условиями на съемках фильма «Финист. Первый богатырь».

Ранее звезда 90-х рассказал, кто на эстраде не боялся Пугачевой.

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