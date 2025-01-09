К 80-летию Валентины Теличкиной устроят марафон на ТВ

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» устроит марафон к 80-летию народной артистки России Валентины Теличкиной. Об этом пресс-служба канала сообщила «Газете.Ru».

Юбилей актриса отметит 10 января. В этот день зрители канала увидят актрису в семи фильмах. В 12:25 киномарафон откроется одной из ранних работ актрисы — драмой «Осенние свадьбы» режиссера Бориса Яшина, вышедшей в 1967 году. По сюжету главная героиня потеряла жениха и хочет сохранить их ребенка и добиться, чтобы мужчину признали отцом. На кинофестивале в Локарно картина получила приз за работу молодого режиссера и искренность воплощения трогательной истории Наташи.

В 13:50 в эфир выйдет комедия Леонида Гайдая «Не может быть!» по произведениям Михаила Зощенко, где в новелле «Свадебное происшествие» актриса сыграла невесту Катерину. В 15:30 зрители посмотрят комедию «Кадриль», где актриса сыграла немолодую деревенскую женщину, решившую обменять своего неидеального супруга на мужа соседки.

В фильме «По главной улице с оркестром» в 17:00 Теличкина предстанет в роли обманутой жены. В 18:40 актриса сыграет незнакомку — идеал женщины для инженера Голикова, главного героя из фильма «Где находится нофелет?». В 20:05 зрители увидят исполнительницу в сатирической комедии Карена Шахназарова «Добряки».

Завершит марафон в 21:30 криминальный детектив «Классик», в котором героиня Теличкиной окажется случайной участницей чужой многоходовой игры.

Накануне Теличкина, которая сыграла маму Саши Белого в сериале «Бригада», заявила об уникальности актера Сергея Безрукова, сыгравшего ее экранного сына.

Ранее Валентина Теличкина рассказала о романе с абьюзером.