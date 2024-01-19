Звезда «Бригады» о романе с абьюзером: «Скверный анекдот»

Народная артистка России Валентина Теличкина призналась в интервью с телеведущим Борисом Корчевниковым, что отец спас ее от абьюзера.

Теличкина призналась, что у нее были отношения, которые она не хочет называть романом. По мнению артистки, связь с тем мужчиной была «скверным анекдотом». Ее отец сразу не одобрил союз дочери.

«Я ни от чего отговаривать, уговаривать тебя не буду, но этот человек тебя не любит. И он вообще никого не любит — он любит только себя», — вспомнила слова отца артистка.

Теличкина отметила, что тогда сильно расстроилась и обиделась на родителя. Однако, по заявлению звезды, отец оказался прав. Актриса заявила, что экс-возлюбленный был хорошим манипулятором, который самоутверждался с помощью морального насилия.

По словам Теличкиной, распознать абьюзера ей помог будущий муж, архитектор Владимир Гудков. После знакомства мужчина начал ухаживать за актрисой, но та сказала, что ее сердце занято. При общении звезда поняла, что Гудков похож на ее отца. Она назвала супруга умным, терпеливым и цельным.

«Мы жили душа в душу все 50 лет. И у нас получился такой дивный сын», — заявила актриса.

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