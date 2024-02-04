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«Это моя любовь»: звезда «Бригады» заявила об уникальности Сергея Безрукова

Актриса Валентина Теличкина призналась, что считает Безрукова уникальным актером

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Актриса Валентина Теличкина, которая сыграла маму Саши Белого в сериале «Бригада», заявила об уникальности актера Сергея Безрукова, сыгравшего ее экранного сына. Об этом она заявила в разговоре с Борисом Корчевниковым на программе «Судьба человека».

«Ой, я его люблю. Сережа Никоненко, Сережа Безруков — это моя любовь. Таких артистов, как Безруков, нет. Он все может», — подчеркнула Теличкина.

При этом артистка заверила, что ей «замечательно снималось» в «Бригаде». Однако актриса подчеркнула, что считала необходимым подготовить для Саши Белого печальную участь, так как бандит не должен быть положительным примером для зрителей. Теличкина считала, что если героя Безрукова оставить в живых, то сериал будет романтизировать бандитизм.

В январе Безруков назвал правду своим главным принципом в профессии, которому никогда не изменит. Актер считает, что обманывать зрителя безнравственно. Для него важно «тратиться» на сцене и в кадре. Речь идет о душевных и физических затратах. Актер назвал профессионалами тех артистов, которые работают с «погружением и превращением в своего героя».

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