Стало известно, куда пропала Анна Седокова

Продюсер Дворцов заявил, что Седокова до сих пор в больнице после кончины Тиммы

Стало известно, куда после кончины баскетболиста Яниса Тиммы пропала его бывшая супруга — певица Анна Седокова. Об этом в беседе с aif.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По словам Дворцова, когда он вступился за Седокову, раскритикованную за случившееся с экс-избранником, в его адрес начали поступать угрозы из Латвии и США. Однако, по его словам, певица действительно любила бывшего мужа.

«Что сегодня творится с Анной — страшно. Она до сих пор находится в больнице с нервным срывом. Все ее концерты на ближайшие месяцы отменены», — говорит продюсер.

Дворцов предположил, что ему угрожают друзья Яниса — в сообщениях они называют певицу «черной вдовой» и угрожают продюсеру и звезде адом и уголовными делами. Дворцов призвал остановить травлю артистки.

До этого он рассказал, что Анне Седоковой пришлось отменить гастрольный тур.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с Седоковой.

Издание «СтарХит» писало, что на телефоне Яниса Тиммы обнаружили послание к экс-супруге. Спортсмен поставил на заставке телефона: «Позвоните Анне» — и оставил контактные данные певицы.

Ранее сестра Яниса Тиммы раскрыла, оплатила ли Седокова прощание с экс-супругом.