На популярного блогера напал дикий кабан

На популярного индийского блогера Ричарда Сингха напал дикий кабан. Об этом сообщило издание Times of India.

28-летнего мужчину доставили в больницу города Питхорагарх, где врачам удалось стабилизировать его состояние.

По данным издания, блогер вместе с двумя друзьями возвращался домой с прогулки по природе 7 января, когда на него внезапно напал дикий кабан. Животное причинило мужчине травмы ног и руки.

«Мы шумели и забрасывали кабана камнями, пока он не убежал. Затем мы обратились за помощью к местной администрации», — рассказал друг пострадавшего Паван Самант.

Накануне в Турции мужчина получил травмы, спасаясь от нападения свиней. Мужчина вышел пасти скот, когда на него напала стая свиней. Пострадавший пытался сбежать от животных, но в какой-то момент упал со скалы.

Ранее в Индии задержали актера, жестоко обращавшегося со свиньей. Мужчина в роли демона привел на сцену животное, которое стал резать и есть.