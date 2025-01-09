Бывшая жена победителя «Ледникового периода» пожаловалась на его угрозы

Актриса Грибова заявила, что бывший муж Федотов шантажирует ее жильем и алиментами

Актриса Анастасия Грибова — бывшая жена победителя «Ледникового периода», звезды «Серебряных коньков» Федора Федотова — пожаловалась на угрозы со стороны экс-супруга. Артистку цитирует «СтарХит».

По словам Грибовой, после того, как муж не видел дочь шесть дней из-за болезни девочки, он стал внезапно приезжать, стоять ночью под дверью, рано утром открывать своим ключом дверь в квартиру и шантажировать бывшую жену выселением и алиментами.

«Надоели формулировки: «Дашь ребенка — заплачу за садик, переведу алименты, хочешь развестись — не претендуй на бабки». Федор никак не помогает разрешить ситуацию, которую сам создал. Он ее только усложняет», — говорит Анастасия.

Кроме того, продолжает актриса, по вине бывшего мужа сорвался их с дочерью переезд в новую квартиру, поскольку экс-супруг якобы отказался оплачивать аренду жилья.

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