Фанаты спасают сгоревшее кафе, где Роулинг писала «Гарри Поттера»

Фанаты из Шотландии пытаются спасти сгоревшее в 2021 году кафе «The Elephant House», где писательница Джоан Роулинг создавала книги о волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщает Daily Record.

Житель Эдинбурга Сэм Завадски хотел отремонтировать расположенную над кафе квартиру, которая несколько лет назад также серьезно пострадала от пожара, оформив ее в стилистике »Гарри Поттера» и расположив там отельные апартаменты, которые могли бы привлекать туристов со всего мира. Владелец считает, что место имеет важное значение для истории современной литературы.

Городским властям он предлагал пустить вырученные за аренду деньги на восстановление кафе, но они отказали. По мнению властей, нет никаких доказательств того, что будущие ставки аренды хотя бы отчасти могут покрыть восстановление.

Сейчас кафе перенесено в новое место.

Накануне сообщалось, что съемки сериала о Гарри Поттере стартуют летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что звезда «Шпионского моста» может сыграть Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру».