Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фанаты спасают сгоревшее кафе, где Роулинг писала «Гарри Поттера»

Шотландец попытался заработать арендой на ремонт сгоревшего кафе, где Роулинг писала «Гарри Поттера
close
Google

Фанаты из Шотландии пытаются спасти сгоревшее в 2021 году кафе «The Elephant House», где писательница Джоан Роулинг создавала книги о волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщает Daily Record.

Житель Эдинбурга Сэм Завадски хотел отремонтировать расположенную над кафе квартиру, которая несколько лет назад также серьезно пострадала от пожара, оформив ее в стилистике »Гарри Поттера» и расположив там отельные апартаменты, которые могли бы привлекать туристов со всего мира. Владелец считает, что место имеет важное значение для истории современной литературы.

Городским властям он предлагал пустить вырученные за аренду деньги на восстановление кафе, но они отказали. По мнению властей, нет никаких доказательств того, что будущие ставки аренды хотя бы отчасти могут покрыть восстановление.

Сейчас кафе перенесено в новое место.

Накануне сообщалось, что съемки сериала о Гарри Поттере стартуют летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что звезда «Шпионского моста» может сыграть Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами