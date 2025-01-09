«Буду глохнуть»: Сергей Шнуров пожаловался на проблемы со здоровьем

Музыкант Шнуров признался, что с 43 лет страдает от шума в одном ухе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пожаловался на проблемы со здоровьем. В подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга «Звук» 51-летний артист заявил, что с 43 лет страдает от шума в одном ухе.

«Я подумал, что все, сейчас буду глохнуть. Есть какое-то научное название про этот старческий шум в ушах», — делится Шнуров.

По словам музыканта, врачи не смогли помочь ему побороть шум и с проблемой пришлось смириться. Шнуров пошутил, что слышит белый шум, оставшийся после Большого взрыва во Вселенной. Музыкант отметил, что появление неприятного эффекта никак не изменило его жизнь.

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