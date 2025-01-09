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«Буду глохнуть»: Сергей Шнуров пожаловался на проблемы со здоровьем

Музыкант Шнуров признался, что с 43 лет страдает от шума в одном ухе
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Максим Богодвид/РИА Новости

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пожаловался на проблемы со здоровьем. В подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга «Звук» 51-летний артист заявил, что с 43 лет страдает от шума в одном ухе.

«Я подумал, что все, сейчас буду глохнуть. Есть какое-то научное название про этот старческий шум в ушах», — делится Шнуров.

По словам музыканта, врачи не смогли помочь ему побороть шум и с проблемой пришлось смириться. Шнуров пошутил, что слышит белый шум, оставшийся после Большого взрыва во Вселенной. Музыкант отметил, что появление неприятного эффекта никак не изменило его жизнь.

Накануне продюсер Андрей Маликов объяснил многомиллионные гонорары Сергея Шнурова.

Ранее Сергей Шнуров высказался о своей новой коллеге по сцене Инстасамке.

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