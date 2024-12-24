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Сергей Шнуров об Инстасамке: «Поет слабо»

Певец Сергей Шнуров назвал преимуществом Инстасамки хорошее чувство ритма
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Пресс-служба HiFi-стриминга Звук

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил в новом выпуске подкаста «Ниче святого» от HiFi-стриминга «Звук», что певица Дарья Зотеева (Инстасамка) слабо поет.

Шнуров отметил, что Инстасамка не попадает в ноты. Он считает огромным преимуществом Зотеевой ритмичность и классное чувство музыки.

«Но ритм у нее просто превосходный, ставлю пять с плюсом», — заявил артист.

По словам Шнурова, изначально он придумал пародию на песню Инстасамки «За деньги да» — «За деньги нет». После лидер «Ленинграда» захотел подробнее изучить творчество рэперши.

«Посмотрел и решил, что прикольная девчонка. Выпускать песню не буду, попробую фит с ней записать. Пускай будет «За деньги нет», но вместе с INSTASAMKA. Я нашел телефон ее директора, позвонил, договорился о встрече. Мы пообщались и записали песню в тот же день, буквально на коленке», — поделился певец.

В ноябре Шнуров заявил, что Зотеева пока не станет постоянной солисткой коллектива. Музыкант пояснил, что «Ленинград» при сотрудничестве с Инстасамкой ограничился только выпуском одного мини-альбома.

Ранее Сергей Шнуров заявил, что не любит журналистку Ксению Собчак.

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