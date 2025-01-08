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Названа предварительная причина трагедии с художником-постановщиком в театре Вахтангова

«МК»: художник-постановщик Круглов был госпитализирован незадолго до кончины
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vakhtangov.ru

Заслуженный работник культуры России Владимир Круглов был госпитализирован за полтора месяца до своей кончины. Об этом сообщает mk.ru.

Накануне СМИ сообщили, что в театре им. Вахтангова не стало художника-постановщика Владимира Круглова. Он потерял сознание, когда шел по коридору культурного учреждения. Работники театра вызвали врачей, но прибывшая на место бригада скорой помощи не смогла его реанимировать. Круглову было 66 лет.

По данным mk.ru, Круглов приехал в театр в свой выходной, поскольку там «не могли без него обойтись». Близкие художника-постановщика рассказали, что в последнее время он чувствовал себя плохо: был ослаблен, кашлял и постоянно пользовался ингалятором. Знакомые не исключают, что причиной трагедии с Владимиром Кругловым могло стать заболевание легких.

Художник-постановщик Круглов был заведующим бутафорско-декоративным цехом в театре им. Вахтангова. Он принимал участие в выпуске таких постановок, как «Дневник Анны Франк», «Вечер шутов», «Сказки старого Арбата» и «Два часа в Париже с одним антрактом».

Ранее стало известно, что певец Руссо подал иск на 10 млн рублей против фигуранта дела о покушении на него.

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