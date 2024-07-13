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Максим Галкин спел песни Ротару на украинском языке

Комик Максим Галкин спел песни Софии Ротару на украинском языке

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Комик и пародист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) выступил на свадьбе украинки в Италии. Об этом сообщает RT.

Мероприятие проходило на озере Комо. Издание опубликовало видео, на котором Галкин исполняет песни артистки Софии Ротару на украинском языке.

Как отмечает RT со ссылкой на украинские СМИ, гонорар Галкина составил €100 тысяч (около 9 млн 575 тысяч рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль.

16 сентября Минюст России внес Галкина в список иноагентов. В ведомстве решение объяснили тем, что шоумен получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности». Сам артист заявил, что «к иноагентам себя не относит». Его жена – Алла Пугачева – после заявления Минюста призвала российских правоохранителей и ее отнести к иноагентам.

В мае 2023-го Галкин в первый раз подал иски в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить его из реестра физлиц-иноагентов. Но ему отказали. Артист также пытался оспорить статус иноагента в апреле 2024-го.

Ранее лидер ансамбля «Сябры» заступился за Пугачеву после критики.

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