Названа дата прощания с бардом Вадимом Мищуком

Прощание с бардом Вадимом Мищуком состоится 10 января. Об этом сообщает aif.ru.

По информации издания, отпевание пройдет в Храме Живоначальной Троицы в Останкине в 11:00.

Подруга барда Лидия рассказала, что Мищук был очень ответственным, на него всегда можно было положиться. Она вспомнила, что автор-исполнитель был очень щедрым человеком, любил жизнь и людей.

« Если что-то нужно, то от него можно было гарантированно получить высокопрофессиональную помощь», — вспоминает она.

Вадим Мищук родился в Риге в июле 1956 года. С конца 1970-х годов он выступал в ансамбле «Домино» вместе с братом Валерием, оба также регулярно принимали участие в Грушинском фестивале авторской песни. В 1989 году братья переехали в Москву, где начали выступать в дуэте. Их известные композиции, такие как «Уплывает пароход», «Рижский вокзал» и «Застолье», стали классикой жанра.

Последний альбом «Песен нашего века» вышел в 2020 году. Валерия Мищука не стало 14 августа 2022 года.

Близкие уточняли, что у Вадима Мищука были проблемы с сердцем и сахарный диабет. В ночь на 6 января он попал в реанимацию, где позже его не стало.

Ранее вдова барда Медведского рассказала о его болезни.