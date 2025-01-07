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Близкие барда Мищука рассказали о причинах его кончины

Близкие Мищука заявили, что у барда были проблемы с сердцем и диабет
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Бардовская песня/YouTube

Близкие барда Вадима Мищука рассказали о возможных причинах его кончины. Источник в окружении музыканта цитирует aif.ru.

По словам источника, у артиста были проблемы с сердцем и сахарный диабет.

Дата и место прощания с 68-летним Мищуком пока не уточняются.

Вадима Мищука не стало 6 января в возрасте 68 лет. Музыкант родился в Риге в июле 1956 года. С конца 1970-х годов он выступал в ансамбле «Домино» вместе с братом, оба также регулярно принимали участие в Грушинском фестивале авторской песни. В 1989 году братья переехали в Москву, где начали выступать в дуэте. Их известные композиции, такие как «Уплывает пароход», «Рижский вокзал» и «Застолье», стали классикой жанра.

Последний альбом проекта Мищуков «Песни нашего века» вышел в 2020 году. Валерия Мищука не стало 14 августа 2022 года после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. После этого Вадим Мищук продолжал свою творческую деятельность сольно.

Ранее знакомая рассказала о последних днях Вадима Мищука.

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