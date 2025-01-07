Бард Мищук перед кончиной попал в реанимацию

О последних днях автора песни «Рижский вокзал» барда Вадима Мищука рассказала его знакомая Лидия. Ее цитирует aif.ru.

По словам Лидии, перед кончиной его увезли в реанимацию. В это время его друзья были на прощальном ужине, посвященном музыканту Александру Медведскому.

«Ночью в два часа забрали в 36-ю реанимацию. На поминках Саши пили за здоровье Вадика, а его уже не было», — делится она.

Вадима Мищука не стало 6 января в возрасте 68 лет. Музыкант родился в Риге в июле 1956 года. С конца 1970-х годов он выступал в ансамбле «Домино» вместе с братом, оба также регулярно принимали участие в Грушинском фестивале авторской песни. В 1989 году братья переехали в Москву, где начали выступать в дуэте. Их известные композиции, такие как «Уплывает пароход», «Рижский вокзал» и «Застолье», стали классикой жанра.

Последний альбом «Песен нашего века» вышел в 2020 году. Валерия Мищука не стало 14 августа 2022 года после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. После этого Вадим Мищук продолжал свою творческую деятельность сольно.

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