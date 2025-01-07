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«Невообразимая трагедия»: звезда «Белого лотоса» о внезапной кончине мужа

Актриса Обри Плаза назвала невообразимой трагедией потерю мужа-режиссера
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Global Look Press

Американская актриса Обри Плаза впервые высказалась о внезапной кончине мужа — режиссера Джеффа Баэны. 40-летнюю звезду сериала «Белый лотос» цитирует The Sun.

«Это невообразимая трагедия. Мы глубоко благодарны всем, кто предложил поддержку. Пожалуйста, уважайте наше право на личную жизнь в это время», — передал прессе слова актрисы ее представитель.

Баэна и Плаза поженились в 2021 году после 10 лет отношений.

Режиссера нашли 4 декабря в его доме в Лос-Анджелесе (Калифорния, США), спасти его не удалось. После трагедии Обри Плаза отказалась от дебютного появления на сцене в качестве ведущей церемонии вручения кинематографической премии «Золотой глобус».

Накануне сообщалось, что американскую модель и светскую львицу Джослин Вильденштейн, которую в прессе часто называли «Женщиной-кошкой» из-за специфической пластики лица, кремируют в Париже.

Ранее на церемонии вручения премии «Золотой глобус» певец Элтон Джон пошутил о своей слепоте.

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