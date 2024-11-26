Слепота мешает Элтону Джону закончить новый альбом

Британский певец Элтон Джон в передаче Good Morning America заявил, что не может закончить работу над новым альбомом. Ему мешает слепота.

По словам 77-летнего певца, он плохо видит уже четыре месяца правым глазом и жалуется на левый глаз. Он уточнил, что способен давать интервью, но не может записывать песни в студии, потому что даже не видит текста песни.

Элтон Джон в сентябре отмечал, что его зрение восстанавливается после перенесенной глазной инфекции, однако назвал процесс восстановления долгим.

Сэр Элтон Джон, кавалер ордена Британской империи, за свою 50-летнюю карьеру продал более 300 миллионов пластинок. 52 его сингла вошли в британский топ-40, а в США 23 сингла достигали топ-40, из которых 16 попали в десятку, а шесть заняли первое место. Один из самых известных — «Candle in the Wind» 1997 года — разошелся тиражом в 37 миллионов копий.

Ранее Элтон Джон перечислил отсутствующие у него органы.