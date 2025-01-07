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Гуф раскрыл свой первый гонорар

Рэпер Гуф признался, что получил $100 за свое первое выступление с Бастой
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) признался в YouTube-шоу «#Накипело», что получил первый гонорар после концерта с Василием Вакуленко (Бастой).

Долматов выступил с Бастой с треком «Моя игра» в начале 2000-х. Рэпер отметил, что Вакуленко тогда ему дал $100 за концерт.

«Я один куплет прочитал свой, и он дал мне $100. Я приехал к нему на концерт, он там тоже не особо много получил. Но он мне за куплет дал 100 баксов, и я подумал: «Ни фига себе. Можно поехать отвлечься», — вспомнил артист.

Долматов рассказал, что решил записывать рэп в 2000 году. Тогда он начал сочинять треки, но ничего из них не вышло в свет. Артист объяснил, что в то время «занимался ерундой».

«Потом, когда перестал ей заниматься, записался, и все пошло», — поделился рэпер.

По словам Долматова, его первым треком стала песня «Китайская стена». Он отдал композицию на радио.

3 января Telegram-канал Mash сообщил, что Долматов откроет новый музыкальный лейбл совместно с владельцем рехаба, в котором лечился после дебоша в бане.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) сообщил, когда отправится в рехаб.

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