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Стример Бустер похвастался квартирой за 103 млн рублей

Стример Бустер купил квартиру за 103 млн рублей

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Бустер/YouTube

Блогер и стример Вячеслав Леонтьев, известный под псевдонимом Бустер, сообщил на своем YouTube-канале, что купил свою первую квартиру в Москве.

Недвижимость обошлась Бустеру в 103 миллиона рублей. Он провел рум-тур по новому жилью. В квартире есть гардеробная, две ванных, кухня, балкон и три комнаты. Одну из них Леонтьев обустраивает для своей возлюбленной Дилары Зинатуллиной. Вторую стример обустроил под спальню, а третью под собственный кабинет.

В 2024 году Бустер и Зинатуллина подтвердили свои отношения на YouTube-шоу «Вписка». Парень заявил, что свадьбу «пока рано планировать», но отметил, что сильно любит девушку.

В октябре Зинатуллина сообщила, что купила квартиру за 80 миллионов рублей. На своем YouTube-канале блогерша опубликовала видео с румтуром. Гостиная новой квартиры знаменитости объединена с кухней. Девушка уточнила, что хотела небольшое жилье.

Зинатуллина стала известна после романа с рэпером Алишером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом). В августе 2021 года блогерша и артист поженились. В апреле 2022 года Зинатуллина рассказала о разводе с Моргенштерном.

Ранее бывшая жена Моргенштерна отрезала волосы на яхте.

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