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Жених Бородиной о критике Водонаевой: «Не обращаю внимание на лай собак»

Жених Бородиной Сердюков заявил, что с Бони и Водонаевой не стоит брать пример
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жених Ксении Бородиной, блогер Николай Сердюков, прокомментировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) критику Алены Водонаевой и Виктории Бони в свой адрес.

Сердюков посчитал странным, когда люди «мусолят всякие сплетни» и делают вывод о человеке, не зная его лично. Блогер считает Водонаеву и Боню далеко не теми людьми, с которых стоит брать пример семьи и морали.

«Я не обращаю внимание на лай собак», — заявил блогер (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Сердюков приложил к своему комментарию кадр из фильма «Тупой и еще тупее».

В шоу «Сплетница» Боня рассказала слух, что Сердюков якобы поднимает на Бородину руку. По мнению Виктории, телеведущая выбирает в возлюбленных «мальчиков, которые ее абьюзят». При этом Боня считает Сердюкова «нормальным парнем», так как он ходил на Эльбрус. Блогерша отметила, что «тюфяки» не ходят по горам. Водонаева заявила, что блогер не ровня Бородиной.

Сама Бородина заявляла, что для нее никогда не являлись авторитетными мнения Бони и Водонаевой. Она отметила, что экс-коллеги по «Дому-2» не знают, как она на самом деле живет и что происходит в ее личной жизни. Телеведущая опровергла, что Сердюков поднимает на нее руку.

Ранее жених Бородиной раскрыл, когда сыграет свадьбу с телеведущей.

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