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Лолита объяснила, почему не будет делать пластику в 2025 году

Певица Лолита заявила, что ей рано делать пластику
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Лолита Милявская сообщила в беседе с МУЗ-ТВ, что не планирует делать пластику в 2025 году.

Милявская объяснила, что ей пока рано делать операцию. Артистка решилась на хирургическое вмешательство три года назад.

«Мой хирург обычно мне говорит: «Пора на стол». А сейчас не пора. Он мне ничего не предсказывал на 25-й. На всякий случай главное не к Хайдарову», — поделилась певица.

Лолита проходила несколько хирургических вмешательств у Андрея Искорнева. У нее два раза была блефаропластика. Исполнительница также изменила подбородок с помощью хирургического вмешательства.

В ноябре Лолита возмутилась предложением Тимура Хайдарова сменить пластического хирурга из-за якобы неудачной операции на подбородок. Милявская назвала эксперта инфоцыганом и мясником, «на столе которого одна грудь выше другой».

По словам певицы, она видела те дефекты после хирургического вмешательства Тимура, о которых говорят ее коллеги. Певица уверила, что заявления артисток не были голословными. Она считает, что эксперту и ему подобным нужно запретить делать пластические операции.

Ранее в Иванове потребовали отменить концерт Лолиты за фразу о «москалях».

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