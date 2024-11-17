Лолита возмутилась предложением Хайдарова сменить пластического хирурга

Певица Лолита Милявская в шоу «Ты не поверишь!» возмутилась предложением Тимура Хайдарова сменить пластического хирурга из-за якобы неудачной операции на подбородок.

Милявская назвала Хайдарова инфоцыганом и мясником, «на столе которого одна грудь выше другой».

«Я поражена, что этот человек еще и открывает рот. А если ему что-то не нравится, пусть подаст в суд», — заявила артистка.

По словам певицы, она видела те дефекты после хирургического вмешательства Тимура, о которых говорят ее коллеги. Певица уверила, что заявления артисток не были голословными. Она считает, что эксперту и ему подобным нужно запретить делать пластические операции.

«Таким, как Хайдаров, надо было запретить оперировать раз и навсегда, потому что такое количество покалеченных пациентов во всем мире означало бы отзыв лицензии. А у нас, видите ли, оно позволяет себе еще какие-то слова», — возмутилась исполнительница.

Лолита не согласилась с мнением Хайдарова, что ей нужно сменить пластического хирурга. Она делала операции у Андрея Искорнева. Она назвала специалиста замечательным. По словам артистки, у нее была блефаропластика два раза, так как веки растягиваются из-за грима, а также она изменила подбородок с помощью хирургического вмешательства.

«У меня генетически он двойной, а он мне его исправил. Было только одно «но». Андрюша сказал, чтобы я 20 дней не пела. Через 10 я поехала петь, и у меня лопнула какая-то нить. Он увидел это во время одной съемки и сказал: надо-ка заехать починиться. Этого я не сделала», — призналась певица.

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