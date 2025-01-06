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Жена Диброва вспомнила, как телеведущий не хотел менять памперсы

Жена Диброва Полина призналась, что муж не хотел заниматься детьми
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polinadibrova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Полина Диброва призналась в интервью Super, что ее муж, телеведущий Дмитрий Дибров, не хотел поначалу ухаживать за детьми.

По словам Дибровой, у телеведущего была четкая установка, что первое время ребенком занимается мать. К примеру, он не желал менять подгузники. При этом он нанял супруге помощников, которые поддерживали женщину на ее материнском пути.

«Как у нормальной женщины, у меня возник вопрос: «А почему это я? А почему ты не рядом в этот момент?» Но тут работает женская мудрость и перспективы на будущее. То есть я понимала, что смысла сейчас каким-то угрозами или чем-то еще пытаться притянуть его – нет. Нужно любить. Собственно, чем я и занималась все эти года. Теперь я с вами в эфире, а Дима поехал к ребенку», — поделилась супруга артиста.

Дибров познакомился со своей четвертой женой в Москве, Полина Наградова (в девичестве. — «Газета.Ru») тогда принимала участие в конкурсе красоты. Она рассказывала, что их роман развивался стремительно, и в 2009 году 19-летняя модель вышла замуж за 49-летнего шоумена. У пары трое общих детей: Александр, Федор и Илья.

Ранее Анна Хилькевич заговорила о четвертом ребенке.

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