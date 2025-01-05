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Анна Хилькевич заговорила о четвертом ребенке

Актриса Анна Хилькевич заявила, что ее семья хочет четвертого ребенка
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Актриса Анна Хилькевич призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее семья не против четвертого ребенка.

Хилькевич спросила у дочерей, хотят ли те еще одного члена семьи. Они ответили положительно.

«Да? Хотите? Что вы будете делать с четвертым? Целовать», — отметила артистка.

Хилькевич известна по роли Маши Беловой в телевизионных сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя».

17 сентября Хилькевич родила третью дочь Оливию от бизнесмена Артура Волкова. Девочка появилась на свет весом 3,8 кг и ростом 55 см. Артистка рассказывала, что роды длились 28 часов. По признанию Хилькевич, все пошло не по плану, но удалось обойтись без кесарева.

Известно, что за два дня до родов беременная Хилькевич станцевала тверк. Артистка шутила, что «вызывала роды как могла», однако она добилась только усталости на лице супруга.

Хилькевич вышла замуж за Волкова в 2015-м. В том же году артистка родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей, недавно ей сменили имя на Анну-Марию.

Ранее Майами оскорбил Хилькевич на пробах.

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